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Беринчик за бой против Наваррете получил просто копейки по сравнению с мексиканцем
Но пояс забрал
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBO Денис Беринчик (19-0; 9 КО) за поединок против мексиканца Эмануэля Наваррете (38-2-1; 31 КО) получил очень меленький гонорар.
Об этом сообщает известный спортивный журналист и комментатор Маноук Акопян на своей странице в Твиттер.
Так, призовые нашего спортсмена составили всего 80 тысяч долларов США, в то время как оппонент Беринчика считался фаворитом поединка и положил в карман 1 миллион долларов США.
Напомним, что Денис выиграл бой против Наваррете раздельным решением судей (115-113; 116-112; 112-116) и стал третьим действующим украинским чемпионом мира.
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