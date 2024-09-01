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Шакур – о потенциальном реванше Ломаченко-Хэйни: Василий победил в первом бою

Бокс
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Достаточно спорный вердикт судей

Шакур – о потенциальном реванше Ломаченко-Хэйни: Василий победил в первом бою

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) дал прогноз на потенциальный реванш чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) против Девина Хэйни (31-0; 15 КО) ). Слова Шакура цитирует канал Mics:

– Твое мнение о победителе боя Ломаченко – Хэйни, если они проведут поединок снова?

– Если честно, то я думаю, что Ломаченко победил в первом поединке.

Но я думаю, что если Девин умен, то он должен выйти в ринг, используя свои ноги, победить его вместо того, чтобы стоять напротив него, что он делал слишком много в первом бою.

Я могу увидеть, как он побеждает во втором поединке, если его угол и его отец приспособятся и выйдут туда, чтобы перебоксировать, – сказал Стивенсон.

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Василий Ломаченко Девин Хэйни
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