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Шакур – о потенциальном реванше Ломаченко-Хэйни: Василий победил в первом бою
Достаточно спорный вердикт судей
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Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) дал прогноз на потенциальный реванш чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) против Девина Хэйни (31-0; 15 КО) ). Слова Шакура цитирует канал Mics:
– Твое мнение о победителе боя Ломаченко – Хэйни, если они проведут поединок снова?
– Если честно, то я думаю, что Ломаченко победил в первом поединке.
Но я думаю, что если Девин умен, то он должен выйти в ринг, используя свои ноги, победить его вместо того, чтобы стоять напротив него, что он делал слишком много в первом бою.
Я могу увидеть, как он побеждает во втором поединке, если его угол и его отец приспособятся и выйдут туда, чтобы перебоксировать, – сказал Стивенсон.
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