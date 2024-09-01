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Альварес и Лопес проводят совместные тренировки в одном зале. Видео

Бокс
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Хорошие ориентиры друг для друга

Альварес и Лопес проводят совместные тренировки в одном зале. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес вместе с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом проводят совместные тренировки в одном зале. Спортсмены поочередно работают на боксерском мешке.

Напомним, свой следующий поединок Альварес проведет 14 сентября в Лас-Вегасе (США) против Эдгара Берланги. Лопес пока не знает имени своего соперника и даты потенциального поединка, поэтому просто поддерживает себя в хорошей форме.

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Сауль Альварес Теофимо Лопес
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