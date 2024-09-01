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Альварес и Лопес проводят совместные тренировки в одном зале. Видео
Хорошие ориентиры друг для друга
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес вместе с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом проводят совместные тренировки в одном зале. Спортсмены поочередно работают на боксерском мешке.
Canelo Alvarez and Teofimo Lopez training alongside one another in the gym today…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 31, 2024
[???? @TeofimoLopez] pic.twitter.com/ks6l4EtmSD
Напомним, свой следующий поединок Альварес проведет 14 сентября в Лас-Вегасе (США) против Эдгара Берланги. Лопес пока не знает имени своего соперника и даты потенциального поединка, поэтому просто поддерживает себя в хорошей форме.
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