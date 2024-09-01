Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в эротической фотосессии у бассейна. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билод изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе.