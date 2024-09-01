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Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото

Бокс
Обновлено

Фантастическая форма

Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в эротической фотосессии у бассейна. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото - изображение 1Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото - изображение 2

Напомним, что ранее Билод изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе.

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