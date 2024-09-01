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Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото
Фантастическая форма
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в эротической фотосессии у бассейна. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билод
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