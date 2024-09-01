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Промоутер Джошуа – о бое с Дюбуа: Эй Джей выглядит невероятно, будет яркий нокаут

Бокс
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Смелое заявление

Промоутер Джошуа – о бое с Дюбуа: Эй Джей выглядит невероятно, будет яркий нокаут

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Эдди Хирн дал прогноз на бой своего подопечного против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО).

"Это огромное сражение. Оба парня находятся сейчас в лучшей форме в своей карьере, оба испытывают максимальную уверенность в карьере. Дюбуа очень опасный соперник, но Эй Джей смотрится невероятно. Я верю, что он ярко его нокаутирует.

Джошуа всегда мотивирован, но когда происходят такие споры, как у него с Дюбуа, это придает немного энергии. Для Эй Джея это шанс стать трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе в такой большой вечер.

В настоящее время оба бойца находятся на стадии становления карьеры, уверенность обоих возросла. Этот вечер бокса должен получиться отличным" – сказал специалист.

Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.

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Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
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