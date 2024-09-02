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Дюбуа: Джошуа долго был королем, но я убиваю королей

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Чемпион IBF высказался о предстоящем поединке

Дюбуа: Джошуа долго был королем, но я убиваю королей

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

"Я пережил непростые времена, но чувствую, что воскрес. Я снова на плаву и готов к бою. Он был королём, долго был королём, но я чувствую, что пришло моё время. Я убиваю королей и сделаю это ещё раз", — сказал Дюбуа в эфире DAZN.

Даниэлю Дюбуа в июне стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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