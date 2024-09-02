Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа: Джошуа долго был королем, но я убиваю королей
Чемпион IBF высказался о предстоящем поединке
Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).
"Я пережил непростые времена, но чувствую, что воскрес. Я снова на плаву и готов к бою. Он был королём, долго был королём, но я чувствую, что пришло моё время. Я убиваю королей и сделаю это ещё раз", — сказал Дюбуа в эфире DAZN.
Даниэлю Дюбуа в июне стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда будет доигран прерванный матч Кривбасс - Шахтер
- Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Экс-чемпион мира по боксу: Время Фьюри подходит к концу, Усик имел больше желания
- Вингеры Ярмоленко и Назаренко, атака Руха и оборона Александрии. Символическая сборная 5-го тура УПЛ
- Известно, кто может заменить Иващенко на тренерском мостике Оболони