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Иноуэ и Доэни прошли взвешивание накануне поединка за звание абсолютного чемпиона
Бой состоится 3 сентября
Состоялось официальное взвешивание участников боксёрского вечера, который пройдёт завтра, 3 сентября, в Токио (Япония).
В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) проведёт защиту против ирландского экс-чемпиона Ти Джея Доэни (26-4, 20 KO).
Результаты взвешивания:
Иноуэ – 55,3 кг, Доэни – 55,1 кг
Наое Иноуэ в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.
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