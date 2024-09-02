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Билли Джо Сондерс: Тайсон Фьюри может побить Усика трижды за вечер
Боксер высказался о предстоящем бое
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Билли Джо Сондерс высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится в декабре.
"Не думаю, что кто-то способен перебоксировать Усика. Тайсон Фьюри может побить его трижды за вечер с простым планом на бой.
Побить Усика очень, очень просто. Нужно использовать свои габариты. Нужно использовать свои физические преимущества. Вы должны задействовать всё, что у вас есть, в бою с этим парнем", — приводит слова Сондерса издание talkSPORT.
Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением.
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