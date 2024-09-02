  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. В Саудовской Аравии заговорили о бое Фьюри и Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Саудовской Аравии заговорили о бое Фьюри и Джошуа

Бокс

Пока дата неизвестна

В Саудовской Аравии заговорили о бое Фьюри и Джошуа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о готовности организации боя между звёздными британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, пишет инсайдер Майкл Бенсон.

"Его превосходительство Турки Аль аш-Шейх дал понять, что намерен устроить бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, если Джошуа победит Даниэля Дюбуа 21 сентября. По его словам, он сделает предложение о бое независимо от того, выиграет или проиграет Фьюри в реванше с Александром Усиком", — написал Бенсон в Twitter.

Напомним, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF с соотечественником Даниэлем Дюбуа. Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии проведет бой за титулы WBC, WBA и WBO с украинцем Александром Усиком.

По теме
yellow-arrow
Билли Джо Сондерс: Тайсон Фьюри может побить Усика трижды за вечер
yellow-arrow
Иноуэ и Доэни прошли взвешивание накануне поединка за звание абсолютного чемпиона
yellow-arrow
Дюбуа: Джошуа долго был королем, но я убиваю королей
Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости