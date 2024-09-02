В Саудовской Аравии заговорили о бое Фьюри и Джошуа

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о готовности организации боя между звёздными британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, пишет инсайдер Майкл Бенсон.

"Его превосходительство Турки Аль аш-Шейх дал понять, что намерен устроить бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, если Джошуа победит Даниэля Дюбуа 21 сентября. По его словам, он сделает предложение о бое независимо от того, выиграет или проиграет Фьюри в реванше с Александром Усиком", — написал Бенсон в Twitter.

Напомним, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF с соотечественником Даниэлем Дюбуа. Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии проведет бой за титулы WBC, WBA и WBO с украинцем Александром Усиком.