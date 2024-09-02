Турки Аль аш-Шейх хочет создать новую боксёрскую лигу

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что намерен создать боксёрскую лигу, объединив все промоутерские компании.

"У нас есть планы на будущее, которые предполагают создание чего-то вроде лиги. До сих пор мы не обсуждали вопрос о поясах. Однако считаю, что 68 чемпионов мира — это сумасшествие", — приводит слова Турки портал talkSPORT.

Напомним, профессиональный бокс регулярно подвергается критике со стороны общественности из-за количества поясов, которые вводятся такими организациями, как WBA, WBC, IBF и WBO.