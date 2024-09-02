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Турки Аль аш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций

Бокс
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По его мнению, высокие цены очень вредят боксу

Турки Аль аш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что намерен снизить цены на PPV-трансляции боксёрских турниров.

"Когда я вижу эти цены на трансляции турнира, то понимаю, что многие люди предпочтут смотреть бои нелегально. Постараюсь добиться того, чтобы цена на трансляции наших турниров в Саудовской Аравии стоила менее £ 20 в Англии и $ 20 по всему миру.

Я бы предпочёл, чтобы один миллион фанатов подписался и приобрёл трансляцию за £ 20, чем менее 500 тыс. человек потратят £ 40. Это негативно сказывается на боксе. Если я дам фанатам хорошие бои по хорошей цене, то увеличу количество фанатов", — приводит слова Турки портал talkSPORT.

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