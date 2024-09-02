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Турки Аль аш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций
По его мнению, высокие цены очень вредят боксу
Фото: Getty Images
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что намерен снизить цены на PPV-трансляции боксёрских турниров.
"Когда я вижу эти цены на трансляции турнира, то понимаю, что многие люди предпочтут смотреть бои нелегально. Постараюсь добиться того, чтобы цена на трансляции наших турниров в Саудовской Аравии стоила менее £ 20 в Англии и $ 20 по всему миру.
Я бы предпочёл, чтобы один миллион фанатов подписался и приобрёл трансляцию за £ 20, чем менее 500 тыс. человек потратят £ 40. Это негативно сказывается на боксе. Если я дам фанатам хорошие бои по хорошей цене, то увеличу количество фанатов", — приводит слова Турки портал talkSPORT.
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