Фроч: Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это же, б****, бумажный титул

Бывший чемпион мира Карл Фроч раскритиковал решение IBF.

“Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это политика. Эдди Хирн продвигает свою повестку, заставив этот титул стать вакантным, и теперь Джошуа и Дюбуа могут подраться за титул чемпиона мира".

"Это же, б****, бумажный титул, он не настоящий. Кто бы ни выиграл бой между Джошуа и Дюбуа, он не может называть себя чемпионом мира. Ладно, у тебя титул IBF, но чемпион Усик. Вот и все. 99,9% людей согласны со мной. Не согласны со мной только такие люди, как вы, журналисты, не желающие огорчать Джошуа и Хирна.

Вы знаете, что я прав. Вот и Джошуа посмотрел на это все, подумал, что Фроч же прав, он в теме, но это все равно меня злит”, – заявил бывший спортсмен.