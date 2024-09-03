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Фроч: Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это же, б****, бумажный титул

Бокс
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Экс-боксер не доволен тем, что украинца лишают титула

Фроч: Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это же, б****, бумажный титул

Фото з відкритих джерел

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Бывший чемпион мира Карл Фроч раскритиковал решение IBF.

“Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это политика. Эдди Хирн продвигает свою повестку, заставив этот титул стать вакантным, и теперь Джошуа и Дюбуа могут подраться за титул чемпиона мира".

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"Это же, б****, бумажный титул, он не настоящий. Кто бы ни выиграл бой между Джошуа и Дюбуа, он не может называть себя чемпионом мира. Ладно, у тебя титул IBF, но чемпион Усик. Вот и все. 99,9% людей согласны со мной. Не согласны со мной только такие люди, как вы, журналисты, не желающие огорчать Джошуа и Хирна.

Вы знаете, что я прав. Вот и Джошуа посмотрел на это все, подумал, что Фроч же прав, он в теме, но это все равно меня злит”, – заявил бывший спортсмен.

Карл завершил карьеру в 2014 году.

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Источник:
XSport
Опубликовал: Александр Симченко
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