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Фроч: Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это же, б****, бумажный титул
Экс-боксер не доволен тем, что украинца лишают титула
Фото з відкритих джерел
Бывший чемпион мира Карл Фроч раскритиковал решение IBF.
“Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это политика. Эдди Хирн продвигает свою повестку, заставив этот титул стать вакантным, и теперь Джошуа и Дюбуа могут подраться за титул чемпиона мира".
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"Это же, б****, бумажный титул, он не настоящий. Кто бы ни выиграл бой между Джошуа и Дюбуа, он не может называть себя чемпионом мира. Ладно, у тебя титул IBF, но чемпион Усик. Вот и все. 99,9% людей согласны со мной. Не согласны со мной только такие люди, как вы, журналисты, не желающие огорчать Джошуа и Хирна.
Вы знаете, что я прав. Вот и Джошуа посмотрел на это все, подумал, что Фроч же прав, он в теме, но это все равно меня злит”, – заявил бывший спортсмен.
Карл завершил карьеру в 2014 году.
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