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Майрис Бриедис сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
Латвиец назвал сильные стороны боксеров
Фото: Getty Images
Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис высказался о предстоящем титульном реванше в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
"Усик снова победит Тайсона, хотя первый бой был действительно равным. Усик показал стойкость и терпение, ему было тяжело, он перенёс несколько стоячих нокдаунов и доказал всем, что умеет прекрасно держать удар. Александр показал всем свои сильнейшие качества – терпение, характер и знание", — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу RUS TVNET.
Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).
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