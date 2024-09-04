  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майрис Бриедис сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майрис Бриедис сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Бокс

Латвиец назвал сильные стороны боксеров

Майрис Бриедис сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис высказался о предстоящем титульном реванше в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Усик снова победит Тайсона, хотя первый бой был действительно равным. Усик показал стойкость и терпение, ему было тяжело, он перенёс несколько стоячих нокдаунов и доказал всем, что умеет прекрасно держать удар. Александр показал всем свои сильнейшие качества – терпение, характер и знание", — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу RUS TVNET.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

По теме
yellow-arrow
Фроч: Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это же, б****, бумажный титул
yellow-arrow
Турки Аль аш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций
yellow-arrow
Турки Аль аш-Шейх хочет создать новую боксёрскую лигу
Майрис Бриедис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости