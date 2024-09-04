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Дюбуа: Если Джошуа так сильно хотелось уважения, то надо было учиться на доктора или юриста
Британец прокомментировал стычку
Фото: Getty Images
Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа прокомментировал стычку во время первой встречи лицом к лицу с соотечественником Энтони Джошуа, поединок с которым состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Джошуа обвинил Дюбуа в неуважении, на что последний предложил устроить драку прямо в студии, бойцов пришлось разнимать.
"Неуважение? Как по мне, это неподходящее слово. Мы в боксе. Разве в ринге есть место уважению? В ринге мы дерёмся. Если ему так сильно хотелось уважения, то надо было учиться на доктора или юриста", — сказал Дюбуа в интервью Queensberry Promotions.
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