  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа: Если Джошуа так сильно хотелось уважения, то надо было учиться на доктора или юриста
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа: Если Джошуа так сильно хотелось уважения, то надо было учиться на доктора или юриста

Бокс

Британец прокомментировал стычку

Дюбуа: Если Джошуа так сильно хотелось уважения, то надо было учиться на доктора или юриста

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа прокомментировал стычку во время первой встречи лицом к лицу с соотечественником Энтони Джошуа, поединок с которым состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Джошуа обвинил Дюбуа в неуважении, на что последний предложил устроить драку прямо в студии, бойцов пришлось разнимать.

"Неуважение? Как по мне, это неподходящее слово. Мы в боксе. Разве в ринге есть место уважению? В ринге мы дерёмся. Если ему так сильно хотелось уважения, то надо было учиться на доктора или юриста", — сказал Дюбуа в интервью Queensberry Promotions.

По теме
yellow-arrow
Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпиады-2024 на 50-метровке вольным стилем установив мировой рекорд
yellow-arrow
Майрис Бриедис сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
yellow-arrow
Фроч: Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Это же, б****, бумажный титул
Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости