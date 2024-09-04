Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпиады-2024 на 50-метровке вольным стилем установив мировой рекорд

Украинский пловец Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпийских игр-2024 с мировым рекордом на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S7).

К финалу 50-метровки Трусов подходил с лучшим результатом по итогам всех заплывов, а в финале смог еще улучшить свой результат.

Еще два украинца Юрий Шенгур и Евгений Богодайко финишировали на четвертом и шестом местах.

Плавание. 50 м, вольный стиль, класс S7, финал

1. Андрей Трусов (Украина) - 26.38 сек

2. Карлос-Даниэль Серрано-Сарате (Колумбия) - 27.60

3. Егор Ефросинин - 28.02