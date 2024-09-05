Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа: Надеюсь, что у Фьюри все получится в реванше с Усиком
Боксер высказался о предстоящем поединке
Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа поделился мнением о предстоящем реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
Спортсмены сразятся 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом бою победу раздельным решением судей добыл Усик.
"Я надеюсь, что у Фьюри всё получится. Надеюсь, что он победит. Конечно, Усик – хороший боец. Так что посмотрим. Усик определённо здорово проявил себя в первом бою", — сказал Даниэль на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.
В общей сложности Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 22 боях, в которых одержал 22 победы. На счету Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.
Популярное сейчас
- СМИ: Динамо продлило контракт с Супрягой и отправило его в аренду
- Известный украинский тренер возглавил клуб из Кыргызстана - СМИ
- Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
- Беринчик за бой против Наваррете получил просто копейки по сравнению с мексиканцем
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Вместе с Герреро. Известна официальная заявка Динамо на Лигу Европы