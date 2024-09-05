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Дюбуа: Надеюсь, что у Фьюри все получится в реванше с Усиком

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Боксер высказался о предстоящем поединке

Дюбуа: Надеюсь, что у Фьюри все получится в реванше с Усиком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа поделился мнением о предстоящем реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Спортсмены сразятся 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом бою победу раздельным решением судей добыл Усик.

"Я надеюсь, что у Фьюри всё получится. Надеюсь, что он победит. Конечно, Усик – хороший боец. Так что посмотрим. Усик определённо здорово проявил себя в первом бою", — сказал Даниэль на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

В общей сложности Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 22 боях, в которых одержал 22 победы. На счету Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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