Гай Ричи снял промо к бою Джошуа – Дюбуа

Известный кинорежиссер Гай Ричи снял проморолик к бою за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Эпический трейлер вечера бокса на лондонском "Уэмбли", который состоится 21 сентября, опубликовали в социальной сети X.

В видео снялись не только претенденты на пояс, но и другие бойцы, которые получат свою порцию славы в андеркарде. Музыкальное сопровождение – песня Sweet Caroline, которую поочередно поют все герои в промо. Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что украинец будет наблюдать за поединком в зале.

A short film by Guy Ritchie ahead of 21st September #RiyadhSeasonCard - Wembley Edition



