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Гай Ричи снял промо к бою Джошуа – Дюбуа

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Эффектный анонс противостояния

Гай Ричи снял промо к бою Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный кинорежиссер Гай Ричи снял проморолик к бою за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

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Эпический трейлер вечера бокса на лондонском "Уэмбли", который состоится 21 сентября, опубликовали в социальной сети X.

В видео снялись не только претенденты на пояс, но и другие бойцы, которые получат свою порцию славы в андеркарде. Музыкальное сопровождение – песня Sweet Caroline, которую поочередно поют все герои в промо. Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что украинец будет наблюдать за поединком в зале.

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Источник:
Queensberry Promotions
Опубликовал: Александр Симченко
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