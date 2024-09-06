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Гай Ричи снял промо к бою Джошуа – Дюбуа
Эффектный анонс противостояния
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный кинорежиссер Гай Ричи снял проморолик к бою за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
Эпический трейлер вечера бокса на лондонском "Уэмбли", который состоится 21 сентября, опубликовали в социальной сети X.
В видео снялись не только претенденты на пояс, но и другие бойцы, которые получат свою порцию славы в андеркарде. Музыкальное сопровождение – песня Sweet Caroline, которую поочередно поют все герои в промо. Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что украинец будет наблюдать за поединком в зале.
A short film by Guy Ritchie ahead of 21st September #RiyadhSeasonCard - Wembley Edition— Queensberry Promotions (@Queensberry) September 5, 2024
Who will prevail at Wembley? @Turki_alalshikh pic.twitter.com/20IISDU5c3
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