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Райан Гарсия: Кроуфорда переоценивают, он посмешище

Бокс

Боксер высказался о своем коллеге

Райан Гарсия: Кроуфорда переоценивают, он посмешище

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский боксёр Райан Гарсия высказался в адрес 36-летнего непобеждённого соотечественника боксёра-профессионала, выступающего в лёгком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

"На самом деле Кроуфорд не побеждал никого, кроме Спенса, который до этого попал в автомобильную аварию. Назовите ещё одного парня, которого Теренс победил. Кроуфорда переоценивают. Он посмешище. Извини, но кто-то должен был это сказать. Ты полный отстой. Ты тратишь чужие деньги впустую, не развлекаешь и проводишь бои чертовски скучно. Подерись со мной, если я не прав", — приводит слова Гарсии портал Sports Illustrated.

Кроуфорд — бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (2023) и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (2017). Первый в истории боксёр, завладевший четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.

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Теренс Кроуфорд Райан Гарсия
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