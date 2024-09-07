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Экс-наставник Владимира Кличко назвал лучшего супертяжа в истории

Бокс

Выбор довольно примитивный

Экс-наставник Владимира Кличко назвал лучшего супертяжа в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер легендарного украинского супертяжа Владимира Кличко, американец Фредди Роуч рассказал, кто по его мнению является лучшим представителем "королевского" дивизиона в истории бокса. Его слова цитирует SecondsOut:

"Я думаю, что Мухаммед Али – лучший боксер в истории. Он отличный парень и хороший боксер. Он хорошо организовал свои бои, потому он мне нравится. Я надеюсь, что у меня будет такая же полноценная жизнь, как у него.

Потому что я знаю, что однажды я могу умереть так же, как он. Увидим. Но, как и Али, я собираюсь прожить свою жизнь по полной. Как и он, я буду бороться до конца" – сказал Роуч.

Напомним, что ранее Шакил О'Нил назвал лучшего баскетболиста в истории.

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