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Усик в Монако отдыхает и катается на водном велосипеде. Видео и фото

Бокс
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Своеобразный отпуск

Усик в Монако отдыхает и катается на водном велосипеде. Видео и фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) продолжает наслаждаться отдыхом перед стартом тренировочного лагеря к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Наш спортсмен отправился в Монако, где попробовал экзотический для себя вид спорта – катание на водном велосипеде.

Напомним, что ранее экс-наставник Владимира Кличко назвал лучшего супертяжа в истории.

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