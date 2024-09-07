Усик в Монако отдыхает и катается на водном велосипеде. Видео и фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) продолжает наслаждаться отдыхом перед стартом тренировочного лагеря к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Наш спортсмен отправился в Монако, где попробовал экзотический для себя вид спорта – катание на водном велосипеде.

Напомним, что ранее экс-наставник Владимира Кличко назвал лучшего супертяжа в истории.