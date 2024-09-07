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Дюбуа: Безусловно, между мной и Усиком есть незавершенное дело
Ну это же было уже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) рассказал, что хотел бы организовать второй поединок против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Sky Sports:
"Мне нужно пойти туда и исправить эту ошибку. Безусловно, между мной и Усиком есть незавершенное дело, и это часть моего восхождения на вершину. Раньше я был в темном месте, а теперь выхожу на свет, поэтому мне нужно вернуть это.
Раньше Александр был в тяжелом весе, и я уверен, что он может вернуться, но посмотрим, как сложится будущее" – сказал британец.
Напомним, что свой следующий бой Даниэль проведет 21 сентября против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) на арене Wembley в Лондоне.
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