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Дюбуа: Безусловно, между мной и Усиком есть незавершенное дело

Бокс

Ну это же было уже

Дюбуа: Безусловно, между мной и Усиком есть незавершенное дело

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) рассказал, что хотел бы организовать второй поединок против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Мне нужно пойти туда и исправить эту ошибку. Безусловно, между мной и Усиком есть незавершенное дело, и это часть моего восхождения на вершину. Раньше я был в темном месте, а теперь выхожу на свет, поэтому мне нужно вернуть это.

Раньше Александр был в тяжелом весе, и я уверен, что он может вернуться, но посмотрим, как сложится будущее" – сказал британец.

Напомним, что свой следующий бой Даниэль проведет 21 сентября против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) на арене Wembley в Лондоне.

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