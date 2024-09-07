Дюбуа: Безусловно, между мной и Усиком есть незавершенное дело

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) рассказал, что хотел бы организовать второй поединок против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Мне нужно пойти туда и исправить эту ошибку. Безусловно, между мной и Усиком есть незавершенное дело, и это часть моего восхождения на вершину. Раньше я был в темном месте, а теперь выхожу на свет, поэтому мне нужно вернуть это.

Раньше Александр был в тяжелом весе, и я уверен, что он может вернуться, но посмотрим, как сложится будущее" – сказал британец.

Напомним, что свой следующий бой Даниэль проведет 21 сентября против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) на арене Wembley в Лондоне.