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Тренер Дюбуа назвал фаворита реванша Усик-Фьюри

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Мнение специалиста

Тренер Дюбуа назвал фаворита реванша Усик-Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) Дон Чарльз дал свой прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 4 КО) и британским супертяжем Тайсоном Фьюри (34-1 -1;24 КО).

"Я верю, что Тайсон исправит свои ошибки и победит. С ним что-то случилось в первом бою, он словно забрал ногу с педали газа. Первый бой был близким, не считая девятого раунда, хотя Тайсону повезло, другой рефери мог бы остановить бой.

Тайсон не использовал много вещей в первом бою. Даже свои габариты, я этим удивился. Верю, что Тайсон и его лагерь сделают все правильно, чтобы победить в реванше" – сказал Чарльз.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Источник:
www.youtube.com/ QueensberryPromotions
Опубликовал: Андрей Хижняк
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