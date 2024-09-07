Тренер Дюбуа назвал фаворита реванша Усик-Фьюри

Тренер Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) Дон Чарльз дал свой прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 4 КО) и британским супертяжем Тайсоном Фьюри (34-1 -1;24 КО).

"Я верю, что Тайсон исправит свои ошибки и победит. С ним что-то случилось в первом бою, он словно забрал ногу с педали газа. Первый бой был близким, не считая девятого раунда, хотя Тайсону повезло, другой рефери мог бы остановить бой.

Тайсон не использовал много вещей в первом бою. Даже свои габариты, я этим удивился. Верю, что Тайсон и его лагерь сделают все правильно, чтобы победить в реванше" – сказал Чарльз.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.