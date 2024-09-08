TOP Rank: Джошуа и Фьюри обязательно будут сражаться

Президент TOP Rank Тодд Дюбеф рассказал о возможности организации поединка между Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я всегда знал, что в какой-то момент Эй Джей и Тайсон будут драться. Это произойдет вне зависимости от того, проиграют они или побеждают. Скоро они будут сражаться, несмотря на послужной список и результаты последних боев. У ребят отличная фан-база и потрясающая история. У бойцов много поводов для хвастовства и их соперничество длится уже 15 лет.

Я сомневаюсь, что это может просто так закончиться. В конце концов, бой Мэйвезер – Пакьяо состоялся. Их соперничество длилось 10 лет. Так что я думаю, что Фьюри и Джошуа в какой-то момент отбросят все и выйдут на ринг. Я вижу, что это произойдет несмотря ни на что" – сказал Дюбеф.