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Известный британский тренер дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Бокс
Обновлено

Все достаточно однозначно

Известный британский тренер дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский тренер Адам Бут дал прогноз на бой своих соотечественников-супертяжей Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Я думаю, что Джошуа должен быть фаворитом, вы можете сделать свою оценку только по объему работы, которую они проделали, но это бокс в сверхтяжелом весе, и когда у вас есть молодой, сильный, решительный соперник, чья уверенность растет – это вызов для любого супертяжа.

Я не думаю, что бой будет продолжаться долго. Я думаю, что этот поединок потенциально больше интригует, зависит от того, как Дюбуа справится со своей работой и устранит ли он мелкие ошибки" – сказал он.

Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне на арене Wembley.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 14:45
тут всё решит 1 удар --кому повезёт
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 14:45
тут всё решит 1 удар --кому повезёт
Ответить
0
0

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