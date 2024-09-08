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Известный британский тренер дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
Все достаточно однозначно
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский тренер Адам Бут дал прогноз на бой своих соотечественников-супертяжей Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО). Его слова цитирует DAZN:
"Я думаю, что Джошуа должен быть фаворитом, вы можете сделать свою оценку только по объему работы, которую они проделали, но это бокс в сверхтяжелом весе, и когда у вас есть молодой, сильный, решительный соперник, чья уверенность растет – это вызов для любого супертяжа.
Я не думаю, что бой будет продолжаться долго. Я думаю, что этот поединок потенциально больше интригует, зависит от того, как Дюбуа справится со своей работой и устранит ли он мелкие ошибки" – сказал он.
Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне на арене Wembley.
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