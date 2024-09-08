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Олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ

Бокс
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Олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу украинец Александр Хижняк посетил позиции 11-й бригады Национальной гвардии Украины имени Михаила Грушевского.

Наш спортсмен сфотографировался с военными и подписал боксерские перчатки командиру бригады Вячеславу Краснопольскому.

Соответствующие фото опубликованы на сайте ФБУ:

Олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ - изображение 1

Олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ - изображение 2

Олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ - изображение 3
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