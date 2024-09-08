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Олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ
Поддержка от Александра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу украинец Александр Хижняк посетил позиции 11-й бригады Национальной гвардии Украины имени Михаила Грушевского.
Наш спортсмен сфотографировался с военными и подписал боксерские перчатки командиру бригады Вячеславу Краснопольскому.
Соответствующие фото опубликованы на сайте ФБУ:
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