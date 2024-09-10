  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик рассказал, куда инвестирует средства из гонораров
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик рассказал, куда инвестирует средства из гонораров

Бокс
Обновлено

Боксер раскрыл секрет вложений

Усик рассказал, куда инвестирует средства из гонораров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира инвестирует деньги, чтобы заработать в будущем в трех направления.

“Я инвестирую в недвижимость, сельское хозяйство, машины. Знаете, машина же уехала из салона – это минус 15%. То есть это недвижимость, которая падает, конечно, это пассив. Но есть такие машины, которые не будут падать, они будут расти".

Читайте такжеУсик – о перспективах Хижняка: У него невероятно большие шансы в профи

“У меня есть такие машины, которые я специально покупал. Есть рост в этих машинах, но я их просто не продаю. Они есть и пройдет определенное время. Есть другое направление, которое работает. Оно еще работает. Говорить об этом пока рано”, – заявил боксер.

Напомним, что по данным из открытых источников, боксер за прошлый год заработал около $54 миллионов. Это максимальный показатель среди украинских спортсменов.

По теме
yellow-arrow
Олимпийский чемпион по боксу посетил позиции 11-й бригады НГУ
yellow-arrow
Известный британский тренер дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
yellow-arrow
TOP Rank: Джошуа и Фьюри обязательно будут сражаться
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BUNIVERSITY
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости