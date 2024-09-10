Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик рассказал, куда инвестирует средства из гонораров
Боксер раскрыл секрет вложений
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира инвестирует деньги, чтобы заработать в будущем в трех направления.
“Я инвестирую в недвижимость, сельское хозяйство, машины. Знаете, машина же уехала из салона – это минус 15%. То есть это недвижимость, которая падает, конечно, это пассив. Но есть такие машины, которые не будут падать, они будут расти".
“У меня есть такие машины, которые я специально покупал. Есть рост в этих машинах, но я их просто не продаю. Они есть и пройдет определенное время. Есть другое направление, которое работает. Оно еще работает. Говорить об этом пока рано”, – заявил боксер.
Напомним, что по данным из открытых источников, боксер за прошлый год заработал около $54 миллионов. Это максимальный показатель среди украинских спортсменов.
Популярное сейчас
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Бандура: Из Миная все убегают
- Известный британский тренер дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans