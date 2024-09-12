Александр Усик начал свою подготовку ко второму поединку против Тайсона Фьюри

Боксер Александр Усик анонсировал начало подготовки ко второму бою с Тайсоном Фьюри. Украинец выложил соответствующее видео у себя в Instagram. Наш спортсмен бежал по дорожке в специальной маске с датчиками, которые фиксировали его показатели, а также обратился к своему будущему сопернику.

"Что ты там, Тайсон, бьешь? Давай, надевай маску и беги! Да, ты бьешь таких маленьких, как ты. Что ты, мой толстый друг? Пусть у тебя будет все хорошо", - сказал боксер на видео.

Отметим, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Кроме того, этот бой не будет за звание абсолютного чемпиона мира, поскольку в конце июня украинец освободил титул IBF в супертяжелом весе.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся 18 мая. Тогда титул абсолютного чемпиона мира выиграл украинец раздельным решением судей, тем самым нанеся первое поражение британцу в карьере.