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Усик и Фьюри встретятся на вечеринке, посвященной поединку Джошуа-Дюбуа

Бокс
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Усик и Фьюри встретятся на вечеринке, посвященной поединку Джошуа-Дюбуа

https://fightnews.info/ fightnews

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) посетит боксерскую вечеринку, посвященную поединку между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2; 20 КО). Об этом сообщает официальная страница goldstar.promotions в Instagram.

Также на вечере будет присутствовать еще один британец, бывший соперник нашего боксера Тайсон Фьюри (31-1-1; 24 КО).

Напомним, что бой Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне на арене Wembley. В Великобритании на этот поединок небывалый ажиотаж – все доступные билеты были выкуплены еще в первые дни официальной продажи.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Билетов на это сражение в свободном доступе еще нет.

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Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дэниэл Дюбуа
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