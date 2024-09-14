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Даниэль Дюбуа: Моя цель – нокаутировать Джошуа

Бокс
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Амбициозные слова

Даниэль Дюбуа: Моя цель – нокаутировать Джошуа

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка против своего соотечественника Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Мне пришлось воскресить карьеру. Мне пришлось вернуться и столкнуться со всем, чего я, возможно, избегал раньше.

Критика. Люди говорили все, что хотели сказать. Но я не хочу вникать в это. Я воскресил свою карьеру и иду дальше.

Я воскресил свою карьеру. Это еще не конец. Каждый день это битва, я могу вернуться туда, где я был, но я буду продолжать идти вперед.

Я был на дне, а теперь возвращаюсь вверх. В этом есть более глубокий смысл, чем просто я и Энтони на ринге. На кону стоит все – кто имеет сильную волю, кто действительно победил своих демонов и кто действительно готов двигаться вперед. Я верю, что это я и я готов выйти туда и показать это.

Моя цель – нокаутировать его. Такова программа. Это образ мышления, это намерение, с которым я выхожу на этот бой. Я собираюсь сосредоточить всю свою жизнь на том, чтобы уничтожить его и просто быть хорошим разрушителем, хорошим завоевателем" – сказал Дюбуа.

Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.

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