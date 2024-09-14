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Промоутер Джошуа не верит, что Уайлдер вернется на ринг
В это не верит почти никто
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что не верит в организацию поединка своего подопечного, супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) против американца Деонтея Уайлдера. Слова специалиста цитирует BoxingNews:
"Джошуа подерется с кем угодно. Я думаю, что ему просто нравится противостоять разным стилям. Люди давно говорят об этом поединке. Мы подписали контракт на этот бой, были за полчаса до его анонса.
Но лично я не думаю, что в бою Джошуа-Уайлдер есть потенциал, если Деонтей не вернется. Скажем, честно: вернется ли он? Или вообще Уайлдер еще будет боксировать?" - сказал Хирн.
Напомним, что ранее Дюбуа
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