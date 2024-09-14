  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джошуа не верит, что Уайлдер вернется на ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джошуа не верит, что Уайлдер вернется на ринг

Бокс
Обновлено

В это не верит почти никто

Промоутер Джошуа не верит, что Уайлдер вернется на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что не верит в организацию поединка своего подопечного, супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) против американца Деонтея Уайлдера. Слова специалиста цитирует BoxingNews:

"Джошуа подерется с кем угодно. Я думаю, что ему просто нравится противостоять разным стилям. Люди давно говорят об этом поединке. Мы подписали контракт на этот бой, были за полчаса до его анонса.

Но лично я не думаю, что в бою Джошуа-Уайлдер есть потенциал, если Деонтей не вернется. Скажем, честно: вернется ли он? Или вообще Уайлдер еще будет боксировать?" - сказал Хирн.

Напомним, что ранее Дюбуа рассказал о плане на поединок против Джошуа.

По теме
yellow-arrow
Даниэль Дюбуа: Моя цель – нокаутировать Джошуа
yellow-arrow
Усик: Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им
yellow-arrow
Усик и Фьюри встретятся на вечеринке, посвященной поединку Джошуа-Дюбуа
Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости