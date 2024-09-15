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Альварес единогласным решением судей победил Берлангу

Бокс

Хороший получился бой

Альварес единогласным решением судей победил Берлангу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом (62-2-2; 39 КО) и местным Эдгаром Берлангой (22-1; 17 КО). На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA во втором среднем весе.

По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Канело. На записках 118–109; 118-109; 117-110 в пользу мексиканца.

В третьем раунде Сауль отправил своего соперника в нокдаун. Это поражение стало первым для Берланги в его профессиональной карьере. Альварес продолжает свою победную серию, которая насчитывает уже пять поединков (после поражения от Бивола в мае 2022 года).

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