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Альварес единогласным решением судей победил Берлангу
Хороший получился бой
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом (62-2-2; 39 КО) и местным Эдгаром Берлангой (22-1; 17 КО). На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA во втором среднем весе.
По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Канело. На записках 118–109; 118-109; 117-110 в пользу мексиканца.
В третьем раунде Сауль отправил своего соперника в нокдаун. Это поражение стало первым для Берланги в его профессиональной карьере. Альварес продолжает свою победную серию, которая насчитывает уже пять поединков (после поражения от Бивола в мае 2022 года).
.@Canelo's left hook that dropped Berlanga could be felt in San Juan ????????. #CaneloBerlanga pic.twitter.com/Hd6GAUFzCa— Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 15, 2024
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