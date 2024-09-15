Альварес прокомментировал победу над Берлангой

Мексиканский боксер, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2; 39 КО) прокомментировал свою победу в поединке против Эдгара Берланги (22-1; 17 КО).

"Я хорошо выступил. Что теперь скажут хейтеры? Я пытаюсь сразиться с младшими бойцами, хотя они всегда говорят, что я сражаюсь со старыми соперниками. Они постоянно говорят. Я самый лучший боец ​​в мире.

Я мог закончить бой в третьем раунде, но Эдди Рейносо сказал мне замедлиться, и это сработало. Я выдал отличное шоу для моего народа.

Берланга сказал, что меня очень уважает и сожалеет о своем поведении. Он хорошо выступил. Я немного разозлился на него, ведь я мексиканец.

Победа многое для меня означает. Я чувствую себя хорошо, я благодарен. Для меня это честь – представлять свою страну в этот день, День независимости Мексики. Я горжусь этим. Некоторые говорят, что вы меня не любите, но знаете что? Вы здесь, чтобы поддержать меня. Да здравствует Мексика, уроды!

Сейчас я отдохну, проведу время с семьей, а потом решу, что будет дальше" – сказал Альварес.