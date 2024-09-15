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Альварес-Берланга: Нокдаун и видео-обзор лучших моментов поединка

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Из перчаток летели искры

Альварес-Берланга: Нокдаун и видео-обзор лучших моментов поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Саулем Альваресом (62-2-2; 39 КО) и местным Эдгаром Берлангой (22-1; 17 КО). Победу и статус чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA во втором среднем весе одержал мексиканский боксер.

Комментарий Альвареса

Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов боя:

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