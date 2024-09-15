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Альварес-Берланга: Нокдаун и видео-обзор лучших моментов поединка
Из перчаток летели искры
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Саулем Альваресом (62-2-2; 39 КО) и местным Эдгаром Берлангой (22-1; 17 КО).
Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов боя:
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