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Кроуфорд бросил вызов Альваресу и готов выйти на бой

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Кроуфорд бросил вызов Альваресу и готов выйти на бой

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) бросил вызов чемпиону по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулю Альваресу (62-2-2; 39 КО).

Кроуфорд: Йо, Турки, скажи им, что мы собираемся выйти на Каннело дальше.

Аль аш-Шейх: Да. Погнали! Канело, давай. Мы готовы.

Кроуфорд: Вы это слышали от него. Просто введите меня в игру, с*ка. Канело-Кроуфорд – самый большой бой в боксе. Но мы остаемся готовы. Мы остаемся наготове, поэтому нам не нужно будет готовиться.

Напомним, что Альварес единогласным решением судей победил Берлангу в главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе.

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Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
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