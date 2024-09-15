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Кроуфорд бросил вызов Альваресу и готов выйти на бой
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Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) бросил вызов чемпиону по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулю Альваресу (62-2-2; 39 КО).
Кроуфорд: Йо, Турки, скажи им, что мы собираемся выйти на Каннело дальше.
Аль аш-Шейх: Да. Погнали! Канело, давай. Мы готовы.
Кроуфорд: Вы это слышали от него. Просто введите меня в игру, с*ка. Канело-Кроуфорд – самый большой бой в боксе. Но мы остаемся готовы. Мы остаемся наготове, поэтому нам не нужно будет готовиться.
Напомним, что Альварес единогласным решением судей
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