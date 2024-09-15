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Деревянченко посетил поединок Альварес-Берланга. Фото
Украинец восстанавливается
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен восстанавливается после операции на руке и решил посетить вечер бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого было сражение
Напомним, ранее Альварес
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