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Деревянченко посетил поединок Альварес-Берланга. Фото

Бокс
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Украинец восстанавливается

Деревянченко посетил поединок Альварес-Берланга. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен восстанавливается после операции на руке и решил посетить вечер бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого было сражение Альварес-Берланга. Соответствующие снимки Сергей разместил на своей официальной странице в Instagram.

Деревянченко посетил поединок Альварес-Берланга. Фото - изображение 1Деревянченко посетил поединок Альварес-Берланга. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Альварес прокомментировал победу над Берлангой.

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