Деревянченко посетил поединок Альварес-Берланга. Фото

Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен восстанавливается после операции на руке и решил посетить вечер бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого было сражение Альварес-Берланга . Соответствующие снимки Сергей разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Альварес прокомментировал победу над Берлангой.