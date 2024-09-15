Берланга: Я был на ринге с легендой, но я расстроен

Американский боксер Эдгар Берланга (22-1; 17 КО) прокомментировал поражение в поединке против мексиканца Сауля Альвареса (62-2-2; 39 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я расстроен. В конце концов я победитель. В этот вечер я воевал с легендой и сделал все возможное, чтобы представлять Пуэрто-Рико.

Я принял его лучшие удары и знал, что могу принять его удары и ответить на них. Я мог бы нанести гораздо больше ударов, но я был на ринге с легендой" – сказал американец.