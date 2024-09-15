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Альварес ответил на вызов со стороны Кроуфорда
Ничего не понятно
Фото: Getty Images
Мексиканский боксер, чемпион по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2; 39 КО) ответил на
– Сегодня вечером Теренс Кроуфорд был из Турки Аль аш-Шейхом на другом мероприятии. Они бросили вам открытый вызов в интернете. Каков ваш ответ на сегодняшний вызов Теренса Кроуфорда?
– Без комментариев – цитирует слова Канело Little Giant Boxing.
Напомним, что ранее поражение от Альвареса
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