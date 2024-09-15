Альварес ответил на вызов со стороны Кроуфорда

Мексиканский боксер, чемпион по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2; 39 КО) ответил на вызов чемпиона в первом среднем весе по версии WBA Теренса Кроуфорда (41-0; 31 КО) по проведению их очного поединка.

– Сегодня вечером Теренс Кроуфорд был из Турки Аль аш-Шейхом на другом мероприятии. Они бросили вам открытый вызов в интернете. Каков ваш ответ на сегодняшний вызов Теренса Кроуфорда?

– Без комментариев – цитирует слова Канело Little Giant Boxing.