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Альварес ответил на вызов со стороны Кроуфорда

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Альварес ответил на вызов со стороны Кроуфорда

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский боксер, чемпион по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2; 39 КО) ответил на вызов чемпиона в первом среднем весе по версии WBA Теренса Кроуфорда (41-0; 31 КО) по проведению их очного поединка.

– Сегодня вечером Теренс Кроуфорд был из Турки Аль аш-Шейхом на другом мероприятии. Они бросили вам открытый вызов в интернете. Каков ваш ответ на сегодняшний вызов Теренса Кроуфорда?

– Без комментариев – цитирует слова Канело Little Giant Boxing.

Напомним, что ранее поражение от Альвареса прокомментировал Берланга.

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Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
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