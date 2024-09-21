  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа и Дюбуа прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа и Дюбуа прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком

Бокс
Обновлено

Бой уже сегодня

Джошуа и Дюбуа прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится по-настоящему историческое для местной публики событие. Британские супертяжи Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) выйдут на ринг, чтобы выяснить, кто из них сильнее и имеет право владеть поясом чемпиона мира по версии IBF.

Перед боем традиционно спортсмены прошли церемонию взвешивания. Ожидаемо тяжелее оказался Эй-Джей, под которым весы показали 114,5 килограммов. Его соперник отстал ненамного – 112,7 килограммов.

С таким весом Джошуа последний раз выходил на ринг в марте этого года против Френциса Нганну.

По теме
yellow-arrow
Дэвид Хэй дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
yellow-arrow
Джошуа: Я смотрю на себя как на гладиатора, и я собираюсь выйти на арену и выступить для людей
yellow-arrow
Джошуа-Дюбуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый поединок осени
Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости