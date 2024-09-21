Джошуа и Дюбуа прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком

Сегодня, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится по-настоящему историческое для местной публики событие. Британские супертяжи Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) выйдут на ринг, чтобы выяснить, кто из них сильнее и имеет право владеть поясом чемпиона мира по версии IBF.

Перед боем традиционно спортсмены прошли церемонию взвешивания. Ожидаемо тяжелее оказался Эй-Джей, под которым весы показали 114,5 килограммов. Его соперник отстал ненамного – 112,7 килограммов.

С таким весом Джошуа последний раз выходил на ринг в марте этого года против Френциса Нганну.