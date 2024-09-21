Джошуа-Дюбуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый поединок осени

Сегодня, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится по-настоящему историческое для местной публики событие. Британские супертяжи Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) выйдут на ринг, чтобы выяснить, кто из них сильнее и имеет право владеть поясом чемпиона мира по версии IBF.

Результаты церемонии взвешивания

Официально бой в Украине можно посмотреть на платформе DAZN . Начало главного события вечера – около 01:00 по киевскому времени уже 22 сентября.

Также бой будут транслировать британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports.

Напомним, что после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) освободил пояс IBF.