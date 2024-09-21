Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа-Дюбуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый поединок осени
21.09.2024 Джошуа-Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится по-настоящему историческое для местной публики событие. Британские супертяжи Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) выйдут на ринг, чтобы выяснить, кто из них сильнее и имеет право владеть поясом чемпиона мира по версии IBF.
Официально бой в Украине можно посмотреть на платформе DAZN. Начало главного события вечера – около 01:00 по киевскому времени уже 22 сентября.
Также бой будут транслировать британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports.
Напомним, что после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) освободил пояс IBF.
Популярное сейчас
- Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря
- Примеры для Довбика. Судьба действующих обладателей Пичичи после того, как они сразу сменили команду
- Солидные штрафы и дисквалификации. КДК вынес решение по скандальному матчу Шахтер U19 - Динамо U19
- Авиакомпания Ryanair: Товарищу Усика было отказано в посадке из-за неадекватного поведения
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО