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Джошуа: Я смотрю на себя как на гладиатора, и я собираюсь выйти на арену и выступить для людей

Бокс
Обновлено

Надо показать класс

Джошуа: Я смотрю на себя как на гладиатора, и я собираюсь выйти на арену и выступить для людей

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) поделился своими ожиданиями от поединка за титул чемпиона мира по версии IBF против своего соотечественника Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО). Его слова цитирует Matchroom Boxing:

– Это твое время. Послушай эту толпу. Вместо того чтобы задать тебе вопрос, можешь ли ты обратиться к ним? Они хотят услышать тебя.

– Что здесь происходит, люди? Вот такая энергия. Я просто хочу сказать большое спасибо за свое путешествие, вы были со мной во время всех взлетов и падений. Если я могу попросить вас об одной услуге – идите домой сегодня вечером и помолитесь за меня, чтобы я завтра добился успеха и стал трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

– Эй Джей, когда ты слышишь, как они так скандируют твое имя, что это даст тебе за 24 часа до этого масштабного боя?

– Я смотрю на себя как на гладиатора, и я собираюсь выйти на арену, чтобы выступить для людей, любящих видеть кровь, поэтому я вдохновлен и готов выступать для людей, – сказал Джошуа.

Результаты церемонии взвешивания

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