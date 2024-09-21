Дэвид Хэй дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Легендарный британский супертяж Дэвид Хэй дал прогноз на второй бой своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует канал Up Front:

"Тайсон может победить во втором бою, у него есть возможность. Но я думаю, что Усик снова выиграет. Первое сражение было непростым для Усика, я думал, что он перебоксирует Тайсона, разберет его на кусочки, но все пошло не так.

У Усика большая любительская карьера, ему 37 лет, он не молодеет, но если бы мне пришлось сделать ставку на победителя реванша – это точно был бы Александр" – сказал Хэй.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.