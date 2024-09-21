  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвид Хэй дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвид Хэй дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бокс

Интересное мнение

Дэвид Хэй дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

фото - fightnews.info

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяж Дэвид Хэй дал прогноз на второй бой своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует канал Up Front:

"Тайсон может победить во втором бою, у него есть возможность. Но я думаю, что Усик снова выиграет. Первое сражение было непростым для Усика, я думал, что он перебоксирует Тайсона, разберет его на кусочки, но все пошло не так.

У Усика большая любительская карьера, ему 37 лет, он не молодеет, но если бы мне пришлось сделать ставку на победителя реванша – это точно был бы Александр" – сказал Хэй.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Джошуа: Я смотрю на себя как на гладиатора, и я собираюсь выйти на арену и выступить для людей
yellow-arrow
Джошуа-Дюбуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый поединок осени
yellow-arrow
Джошуа и Дюбуа прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости