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Дэвид Хэй дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
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фото - fightnews.info
Легендарный британский супертяж Дэвид Хэй дал прогноз на второй бой своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует канал Up Front:
"Тайсон может победить во втором бою, у него есть возможность. Но я думаю, что Усик снова выиграет. Первое сражение было непростым для Усика, я думал, что он перебоксирует Тайсона, разберет его на кусочки, но все пошло не так.
У Усика большая любительская карьера, ему 37 лет, он не молодеет, но если бы мне пришлось сделать ставку на победителя реванша – это точно был бы Александр" – сказал Хэй.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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