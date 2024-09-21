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Усик прибыл в Лондон на поединок Джошуа-Дюбуа. Фото
Кого же он поддержит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBО, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) прибыл в столицу Великобритании – Лондон.
Наш спортсмен намерен посетить бой за титул чемпиона мира по версии IBF с участием местных Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО). Фото из туманного альбиона Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
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