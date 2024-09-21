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Фьюри дал неоднозначный прогноз на поединок Джошуа-Дюбуа

Бокс
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Цыган, он такой

Фьюри дал неоднозначный прогноз на поединок Джошуа-Дюбуа

Фото: The Guardian

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) дал прогноз на бой своих соотечественников Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) за пояс чемпиона мира по версии IBF. Слова "цыганского короля" цитирует канал The Stomping Ground:

"В хевивейте может победить кто угодно. Мы это уже не раз видели в прошлом. Я не знаю, кто победит в этом бою. Я ничего не понимаю в боксе, ведь когда я даю какой-нибудь прогноз – он не сбывается.

Это должно быть замечательное сражение, и наверное, кого-то нокаутируют. Они два великолепных панчера. И ты не хочешь, чтобы кто-то из них ударил тебя по голове или по яйцам" – сказал Фьюри.

Где смотреть бой Джошуа-Дюбуа

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