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Дюбуа – о бое против Джошуа: Победа любым способом

Бокс
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Дюбуа – о бое против Джошуа: Победа любым способом

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует Matchroom Boxing:

– Что ты увидел в глазах соперника в битве взглядов?

– В общем ничего. Я готов сразиться. Просто сейчас пора выйти в ринг и драться. Сделаем это. Мы упорно трудились. Все, что я могу сказать – готов к бою.

– Мы заметили изменения в твоем поведении вчера и сегодня по сравнению с началом недели. Вы активировали боевой режим?

– Знаешь, разговоры кончились.

– Давай дадим окончательный прогноз накануне завтрашнего вечера, как закончится это сражение завтра вечером?

– Победа любым способом – сказал Дюбуа.

Где и когда смотреть сражение Джошуа-Дюбуа

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