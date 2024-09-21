Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа – о бое против Джошуа: Победа любым способом
Увидим как пойдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует Matchroom Boxing:
– Что ты увидел в глазах соперника в битве взглядов?
– В общем ничего. Я готов сразиться. Просто сейчас пора выйти в ринг и драться. Сделаем это. Мы упорно трудились. Все, что я могу сказать – готов к бою.
– Мы заметили изменения в твоем поведении вчера и сегодня по сравнению с началом недели. Вы активировали боевой режим?
– Знаешь, разговоры кончились.
– Давай дадим окончательный прогноз накануне завтрашнего вечера, как закончится это сражение завтра вечером?
– Победа любым способом – сказал Дюбуа.
Популярное сейчас
- Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках
- Динамо Киев - Рух Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Эмоции, удаление и гол-шедевр
- Подключилось МИД. Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт, где задержали Усика
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО