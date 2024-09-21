Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Дюбуа: Вечером вы увидите что-нибудь особенное
Надеемся на долгое и интересное сражение
Промоутер британского супертяжа Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) Фрэнк Уоррен поделился своими ожиданиями от поединка своего подопечного против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует Matchroom Boxing:
– Я очень взволнован. Это массовая драка. А завтра мы увидим настоящий фейерверк. И это, наверное, заставит затихнуть все эти голоса.
– Вы чувствуете, что пора для Даниэля Дюбуа закрепить свое наследие в сверхтяжелом весе?
– Да, он молодой парень. Ему только исполнилось 27. Он уверен в себе. Посмотрите, как он уверен. Я никогда не видел его таким. Он спокоен, холоден и собран. А завтра вечером вы увидите что-нибудь особенное.
– Чего мы можем ждать завтра вечером? Как это будет хорошо?
– Бомбезно. Вот что будет. Эти два парня собираются бросать бомбы друг в друга, и вы увидите что-то экстра-особое. Обещаю вам, это будет что-то замечательное, – сказал Уоррен.
Популярное сейчас
- Динамо впервые в сезоне теряет очки, победы Карпат и Александрии. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Динамо - Рух 0:0. Первая потеря очков киевлян и юбилей Ярмоленко
- УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Эмоции, удаление и гол-шедевр
- Подключилось МИД. Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт, где задержали Усика
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО