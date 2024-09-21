Промоутер Дюбуа: Вечером вы увидите что-нибудь особенное

Промоутер британского супертяжа Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) Фрэнк Уоррен поделился своими ожиданиями от поединка своего подопечного против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует Matchroom Boxing:

– Я очень взволнован. Это массовая драка. А завтра мы увидим настоящий фейерверк. И это, наверное, заставит затихнуть все эти голоса.

– Вы чувствуете, что пора для Даниэля Дюбуа закрепить свое наследие в сверхтяжелом весе?

– Да, он молодой парень. Ему только исполнилось 27. Он уверен в себе. Посмотрите, как он уверен. Я никогда не видел его таким. Он спокоен, холоден и собран. А завтра вечером вы увидите что-нибудь особенное.

– Чего мы можем ждать завтра вечером? Как это будет хорошо?

– Бомбезно. Вот что будет. Эти два парня собираются бросать бомбы друг в друга, и вы увидите что-то экстра-особое. Обещаю вам, это будет что-то замечательное, – сказал Уоррен.