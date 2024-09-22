Дюбуа разнес Джошуа, нокаутировав того в пятом раунде

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) победил Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в главном событии боксерского вечера в Лондоне (Великобритания). Поединок завершился в пятом раунде красивейшим нокаутом.

В первом же раунде чемпион сначала несколько раз точно пробил своей мощной правой, заметно удивив Джошуа. Далее набросил серию джебов, а к концу трехминутки точным правым в челюсть заставил соперника впервые понюхать канвас ринга.

Второй раунд казалось Энтони немного смог отойти от шока, однако перехватить инициативу не удавалось. Эй-Джей пропускал почти все, что летело от медленного оппонента и практически не отвечал.

В четвертом раунде в самом начале Джошуа дважды падал, рефери почти остановил поединок, однако боксер убедил его, что может продолжать. К концу раунда даже прошло несколько неплохих ударов от Джошуа.

Роковым стал пятый раунд, когда на мощную атаку от Эй-Джея (несколько джебов и невероятный правый прямой) Дюбуа начал отходить, но влупил на встречу правый в челюсть и Джошуа просто упал мертво. Рефери остановил сражение.

Таким образом, Даниэль почти сенсационно защитил свой пояс чемпиона по версии IBF, доставшийся ему от Александра Усика (22-0; 14 КО) без боя.