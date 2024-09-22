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Дюбуа разнес Джошуа, нокаутировав того в пятом раунде

Бокс
Обновлено

Мы увидели поединок века

Дюбуа разнес Джошуа, нокаутировав того в пятом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) победил Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в главном событии боксерского вечера в Лондоне (Великобритания). Поединок завершился в пятом раунде красивейшим нокаутом.

В первом же раунде чемпион сначала несколько раз точно пробил своей мощной правой, заметно удивив Джошуа. Далее набросил серию джебов, а к концу трехминутки точным правым в челюсть заставил соперника впервые понюхать канвас ринга.

Второй раунд казалось Энтони немного смог отойти от шока, однако перехватить инициативу не удавалось. Эй-Джей пропускал почти все, что летело от медленного оппонента и практически не отвечал.

В четвертом раунде в самом начале Джошуа дважды падал, рефери почти остановил поединок, однако боксер убедил его, что может продолжать. К концу раунда даже прошло несколько неплохих ударов от Джошуа.

Роковым стал пятый раунд, когда на мощную атаку от Эй-Джея (несколько джебов и невероятный правый прямой) Дюбуа начал отходить, но влупил на встречу правый в челюсть и Джошуа просто упал мертво. Рефери остановил сражение.

Таким образом, Даниэль почти сенсационно защитил свой пояс чемпиона по версии IBF, доставшийся ему от Александра Усика (22-0; 14 КО) без боя.

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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
22.09.2024 в 01:11
Проблема первичная у Джошуа, это то что он не держит удар. Хрустальный подбородок. Если попадают куда надо, он уже не в состоянии восстановится.
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
22.09.2024 в 01:11
Проблема первичная у Джошуа, это то что он не держит удар. Хрустальный подбородок. Если попадают куда надо, он уже не в состоянии восстановится.
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Prach13 (Дрогобич)
22.09.2024 в 00:44
Джошуа потрібно міняти тренерів.Він тримав руки дуже низько і не встигав закриватися,це було видно вже по першому раунді!чому йому не підсказали?для мене загадка.Дюбуа виграв занадто легко.
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