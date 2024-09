Джошуа-Дюбуа: Видео нокаута и быстрый обзор лучших моментов боя. Видео

В ночь с 21 на 22 сентября британский супертяж Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) успешно защитил титул чемпиона мира по версии IBF, сенсационно нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в пятом раунде.

Вашему вниманию краткий видео-обзор поединка: