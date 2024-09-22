Дюбуа – о дальнейших планах: Возможно Усик, большой шанс для реабилитации

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился дальнейшими планами после победы над своим соотечественником Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в главном событии боксерского вечера в Лондоне.

С кем хотел бы провести следующий бой:

"Со всеми лучшими, возможно, Усик – большой шанс для моего искушения. Получить сражение может каждый."

О впечатлениях от победы:

У меня есть несколько слов: разве вам не понравилось? Это был долгий путь, я благодарен за то, что я оказался в этом положении.

Я гладиатор, я воин до конца. Я хочу добиться высочайшего уровня в этой игре и раскрыть весь свой потенциал. Я покатался на американских горках, но это мое время, моя история реабилитации, и я не остановлюсь, пока не достигну своего максимального потенциала – сказал Даниэль.