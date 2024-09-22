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Дюбуа – о дальнейших планах: Возможно Усик, большой шанс для реабилитации
Слова чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился дальнейшими планами после
С кем хотел бы провести следующий бой:
"Со всеми лучшими, возможно, Усик – большой шанс для моего искушения. Получить сражение может каждый."
О впечатлениях от победы:
У меня есть несколько слов: разве вам не понравилось? Это был долгий путь, я благодарен за то, что я оказался в этом положении.
Я гладиатор, я воин до конца. Я хочу добиться высочайшего уровня в этой игре и раскрыть весь свой потенциал. Я покатался на американских горках, но это мое время, моя история реабилитации, и я не остановлюсь, пока не достигну своего максимального потенциала – сказал Даниэль.
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