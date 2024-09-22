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Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
Мы согласны с Александром
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) прокомментировал
"Я не удивлен, потому что это бокс. Сегодня Даниэль Дюбуа выглядел лучше. У Энтони есть одна проблема – он слишком рискованно избегает ударов. Если ты хочешь увернуться, нужно делать это иначе, иначе может произойти то, что мы видели.
Это бокс. Для меня это было неожиданностью, я ожидал, что Энтони победит" – сказал Александр.
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