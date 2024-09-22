Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) прокомментировал победу британца Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) над своим соотечественником Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Слова нашего спортсмена цитирует SkySports:

"Я не удивлен, потому что это бокс. Сегодня Даниэль Дюбуа выглядел лучше. У Энтони есть одна проблема – он слишком рискованно избегает ударов. Если ты хочешь увернуться, нужно делать это иначе, иначе может произойти то, что мы видели.

Это бокс. Для меня это было неожиданностью, я ожидал, что Энтони победит" – сказал Александр.

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