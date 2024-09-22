Джошуа рассказал, продолжит ли карьеру после поражения от Дюбуа

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) прокомментировал поражение в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF против Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Всегда держите голову высоко. Мы попытались добиться успеха, но не смогли. Мы бросили кости в третий раз. Мы стараемся творить историю британского бокса, и я думаю, что мы это делаем.

Вы, наверное, спрашиваете, хочу ли я продолжать драться? Конечно, я хочу продолжать боксировать. Вот почему я сказал: "Мы попытались добиться успеха, но не смогли".

Что это значит сейчас? Мы сбежим и выживем, чтобы бороться на следующий день. Я воин" – сказал Джошуа.

Комментарий Усика