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Джошуа рассказал, продолжит ли карьеру после поражения от Дюбуа
А что это вообще было
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) прокомментировал
"Всегда держите голову высоко. Мы попытались добиться успеха, но не смогли. Мы бросили кости в третий раз. Мы стараемся творить историю британского бокса, и я думаю, что мы это делаем.
Вы, наверное, спрашиваете, хочу ли я продолжать драться? Конечно, я хочу продолжать боксировать. Вот почему я сказал: "Мы попытались добиться успеха, но не смогли".
Что это значит сейчас? Мы сбежим и выживем, чтобы бороться на следующий день. Я воин" – сказал Джошуа.
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